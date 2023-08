“Un polvo que dejé ir”: Amparo Grisales habla sobre encuentro íntimo con famoso cantante

Amparo Grisales o la ‘diva’ de Colombia, como es popularmente conocida, es una de las actrices y modelos más reconocidas a nivel nacional. Su carrera comenzó en la novela ‘Destino, la ciudad del año’ en 1970 a la edad de 14 años.

Grisales ha tenido un prontuario de varias relaciones amorosas, comenzando con el actor mexicano Jorge Rivero, el cantante español Julio Iglesias y su primer matrimonio con el pintor Germán Tessarolo.

La colombiana ha sido bastante polémica, gracias a que no teme dar su opinión sobre su vida privada, la sexualidad, la religión, entre otros temas. Su personalidad arrolladora y su carácter imponente le han ayudado a escalar en el mundo del espectáculo, siendo protagonista de varias telenovelas colombianas, varios videoclips musicales y ser portada de más de 100 revistas a lo largo de su carrera.

Actualmente, forma parte de los jurados del reality show ‘Yo me llamo’ del canal Caracol, en donde se ha ganado amores y odios, gracias a sus opiniones directas con los participantes.

Una propuesta fogosa

Hace poco la actriz confesó que tuvo una propuesta fogosa delcantante, bailarín y actor, Chayanne, uno de los artistas hispanos más conocidos en la industria musical y las baladas románticas.

El intérprete puertorriqueñoha sido el amor prohibido de varias mujereslatinas y se ha robado miles de suspiros a lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento. Actualmente, está casado con la modelo venezolana Marilisa Maronesse con quien ha tenido un matrimonio de más de 30 años y dos hijos Isadora y Lorenzo Valentino.

Según Amparo Grisales vivió tiempos muy candentescon el artista y nunca lo había revelado con tanto detalle como ahora.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué y él enloquecido, divino, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”

El cantante y la ‘diva de Colombia’ se llevan aproximadamente 11 años de diferencia, siendo la actriz mayor que el puertorriqueño.

“¡Ay, envidiosas y envidiosos! Entonces, yo salí corriendo, y después me decían mis amigos, los gays: ‘¡Pero cómo eres de tonta, cómo lo dejas ir! (…). Chupadita de trompa sí hubo. Hubo arrunchis, pero siempre me escapé. Pero ahora que estoy grande digo que ‘se me escapó del corral’. Él fue un divino”

Por otra parte, Grisales reveló hace poco en una entrevista que actualmente se siente contenta con su vínculo amoroso y está firme.