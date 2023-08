Carlos Vives reveló la razón de su separación con Margarita Rosa; “Me hizo sufrir”

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fueron la pareja más sonada y querida durante los años ochenta. Se conocieron durante la telenovela ‘Gallito Ramírez’, en la que ambos fueron protagonistas.

Su química en la telenovela era tan real que traspasó las pantallas, que decidieron casarse y se convirtieron en la pareja más admirada del país, sin embargo, su matrimonio duró tan solo dos años y las razones se han ido revelando a través del tiempo.

Una dura confesión

Han pasado casi 33 años desde su separación y Carlos Vives decidió confesar los motivos de su separación. Según las declaraciones que dio el artista al mexicano Yordi Rosado en una entrevista.

Mencionó que los dos vivieron ‘procesos emocionales complicados’, que trajeron situaciones difíciles para la pareja, logrando una inestabilidad y muchos desacuerdos que terminaron por separar a la pareja.

Aun así, Vives se refirió a Margarita como “una mujer maravillosa” y que no tuvo la fortuna de que su historia de amor durará mucho. Por otra parte, también dijo que sí tuvo un poco de desamor y que la actriz lo hizo sufrir mucho en su momento.

“No quiero sonar pretencioso, pero… no mentira, si tuve mis desamores, [...] Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”

El mexicano dijo, que era de admirar la actitud de los dos, pues, ambos a pesar de haber terminado, se expresan de la mejor manera uno del otro.

Cada uno ha sabido respetar el espacio del otro y las parejas de cada uno. Carlos Vives, por su parte, está casado actualmente con Claudia Elena Vázques y la madre de sus 2 hijos, Elena y Pedro Vives. Mientras que Margarita Rosa de Francisco está con el director de fotografía neerlandés Will var der Vlugt.

“Me encuentro una persona que ha sido un milagro para mí, nos comunicamos muy bien, sobre todo intelectualmente muy bien. Un amigo nuestro en común nos conectó cuando aún existía el BlackBerry, Santiago Díaz, productor de Paraíso Travel, gracias a él estamos aquí”