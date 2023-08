“Narcisista”: Acusan en redes a Rauw Alejandro por su canción para Rosalía

El reconocido cantante puertorriqueño Rauw Alejandro se encuentra en el ‘ojo del huracán’ por estos días gracias a diversas razones. La más importante, el anuncio de la cancelación de su compromiso y posterior ruptura con la cantante española Rosalía.

Recordemos que, el intérprete de ‘Baby Hello’ fue el primero en confirmar por medio de su cuenta de Instagram, lo que para ese momento eran simplemente unos rumores. Por medio de una sincera declaración, el artista despejo las dudas de sus seguidores y aclaró la situación en la que la ahora expareja se encontraba.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", expresó Rauw Alejandro, dejando claro el cariño y respeto que tiene hacia sus seguidores.

La noticia llega luego de un escándalo mediático al que estuvo sometido el cantante boricua, supuestamente por una infidelidad con Valeria Duque, una reconocida modelo colombiana. Sin embargo, tanto el reconocido artista boricua como la modelo antioqueña se han encargado de desmentir esos rumores.

¿Por qué acusan a Rauw Alejandro de "narcisista"?

Recientemente, el cantautor decidió dejar a un lado los comentarios negativos a los cuales se ha visto expuesto y decidió dedicar una canción a la artista española, donde durante cinco minutos habla de su relación con Rosalía y aprovecha para llenarla de elogios.

“Ella es mi Motomami, ¿qué vendrá después?, no sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys”, dice un fragmento de la canción que ha causado una oleada de comentarios para el cantante por parte de los internautas, quienes creen que el lanzamiento de su dedicatoria “no es realmente un gesto generoso” sino que es una forma a la que el cantante recurrió para “facturar con su ruptura”.

Además, hay otro fragmento dentro de la canción que ha desatado gran parte del ‘hate’ hacia el intérprete, por el que lo acusan de ‘narcisista’, pues a pesar de que la canción habla sobre la española, el cantante se refiere hacia ella como si “fuera de su propiedad”, según comentan los usuarios.

“Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté y aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que crees”, es parte del fragmento por el que está siendo criticado el boricua.

“Este Rauw es un trepador oportunista, interesado, narcisista, un perdedor que necesitaba colgarse de Rosalía para hacerse conocido”; “Rauw es un Narcisista, tengo pruebas y 0 dudas. Me he dado cuenta de que es algo normal en los bewys, porque normalizan las mismas conductas abusivas que cantan. Hablan de separar el arte y el autor, pero si cantan de ser perros y solo sexo y drogas y se comportan igual”, son algunos de los comentarios de los internautas que se pueden leer en las redes sociales.