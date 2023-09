Britney Spears preocupa a sus seguidores por peligroso baile con cuchillos: “No está bien”

Britney Spears se ha distinguido en el mundo artístico por ser una de las cantantes más relevantes del género pop. Sus primeros dos álbumes, ‘’Baby One More Time’ y ‘Oops!... I Did It Again’, la catapultaron no solo como un ícono musical, sino también como una de las figuras más influyentes de los años 90.

A pesar de que la bailarina, ha logrado cosechar una serie de éxitos a lo largo de su carrera, al parecer, su vida personal no se encuentra a la par con su trayectoria artística, pues la intérprete de ‘Gimme More’ ha tenido que atravesar por complejas situaciones en las que se han visto involucradas las adicciones y los escándalos.

De hecho, hace unas semanas, Britney anunció su divorcio con su expareja el actor Sam Asghari, con quien mantuvo un vínculo amoroso durante más de cinco años.

El anunció de su ruptura preocupó a sus seguidores, pues desde que la mujer de 41 años volvió al mundo de la soltería ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo excéntricos bailes que sorprenden a sus fanáticos.

Sin embargo, ninguna de esas coreografías se compara con la que publicó en la madrugada del martes, 26 de septiembre, y que dejó atónitos a los internautas.

Los cuchillos de Spears prendieron las alarmas en sus seguidores

En el clip se puede observar a la intérprete de ‘Womanizar’ y ‘I’m a Slave 4 U’ en el salón de su casa, junto a sus tres mascotas, bailando agitadamente con dos afilados cuchillos que mueve sin temor.

“¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡Halloween es pronto!, escribió la cantante en su post.

A pesar de que ella aseguró que los puntiagudos instrumentos eran falsos, en el clip se escucha como si fueran reales cuando ella los roza entre sí. Por lo tanto, varios de sus seguidores se comenzaron a preocupar y empezaron a comentar su publicación. Esto hizo que la artista desactivara la caja de opiniones en Instagram.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Britney manipula este tipo de utensilios pues, de acuerdo con el portal TMZ, la compositora siempre los ha visto como una forma de defenderse. Además, informaron que la bailarina guarda cuchillos en toda la casa por miedo, quizá, de que la atrapen. Esto, al parecer, suele ser una paranoia que tiene la artista norteamericana.