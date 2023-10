¿A Calero lo bajaron del bus? Ernesto Calzadilla regresa a Caracol TV por un proyecto

Caracol Televisión es uno de los canales más importantes en Colombia. El canal ha logrado cautivar a la audiencia con varios formatos, telenovelas, series y realitys show, como es el caso del programa de imitación musical ‘Yo me llamo’. En esta temporada los jueces Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola quieren demostrar que Colombia posee mucho talento no solo para la imitación, sino también para el canto.

No podemos olvidar a los presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, quienes acompañan día a día a los participantes y les brindan toda la motivación antes de salir a escena. Sin embargo en versiones anteriores fue el presentador y actor venezolano Ernesto Calzadilla quien tomó la conducción del programa.

Lee también: Amparo Grisales terminó llorando en 'Yo me llamo' tras confesión de un participante.



Ernesto se une para presentar este famoso programa

Calzadilla ha sabido demostrar su talento no solo en la escena actoral sino también como presentador y ahora regresa a la pantalla chica colombiana. Según el periodista Carlos Ochoa, el venezolano se encuentra en nuestro país para hacer parte de un gran proyecto y viene acompañado de un gran equipo y talentos destacados del programa matutino ‘Día a Día’.

Ochoa reveló que se trata de ‘El Festival Internacional de Humor’ y con un formato completamente renovado. También confirmó que otras celebridades que harían parte del programa, serían: Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas. Sin embargo, el nombre de Carlos Calero no surgió por ningún lado y generó ciertas especulaciones. Lo cierto es que las grabaciones ya habrían iniciado y Calzadilla se siente feliz de estar en Colombia y con este proyecto. Incluso a través de sus redes sociales ha mostrado que se encuentra nuevamente en nuestro país.

Las redes no se hicieron esperar y varios internautas se alegran por la noticia, pues extrañan al venezolano en la pantalla y otros no dudan en asegurar que debería seguir presentando ‘Yo me llamo’.

Te puede interesar: ¿Cuántos años está cumpliendo Amparo Grisales? No aparenta su edad.

“Es una maravillosa noticia”, “Debe volver a presentar yo me llamo punto”, “Me parece genial como presentador”, “Él es excelente presentador, realmente”, “Ojalá, porque me encanta como presenta, genera mucha alegría”.