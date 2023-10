Jenn Muriel aclaró los rumores de su encuentro con Yeferson Cossio

Jenn Muriel es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Su trayectoria en el mundo digital es bastante amplia, lo que ha permitido ser una de las influencers con mayor comunidad fidelizada.

Actualmente, cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram y frecuentemente es elogiada por su belleza y carisma. Jenn es muy activa en sus redes sociales, pues es su medio de trabajo y le gusta estar conectada con sus fanáticos para contarles su día a día, viajes, momentos familiares y su faceta profesional.

La creadora de contenido protagonizó una de las rupturas amorosas más sonadas en el mundo digital. En el 2022 decidió finalizar su relación con el también influencer Yeferson Cossio y seguir por caminos diferentes.

Lee también: A Jenn Muriel la compararon con Afrodita por enamorar con sus curvas en traje de látex.

Ambos continuaron en la creación de contenido y se negaron a dar declaraciones del porqué de su ruptura. Sin embargo, en una entrevista en el programa ‘Radio Divaza’ la modelo antioqueña confesó el detonante para ponerle fin a la relación.

Según cuenta Jenn, circuló por redes sociales un video en el que aparecía Yeferson besándose con otra persona, aún sosteniendo una relación con ella.

“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años”

¿Hubo reencuentro?

Hace poco a través de sus redes sociales le preguntaron si se había reencontrado con el creador de contenido en un restaurante, pues una instantánea ha circulado en la red en donde se puede observar a Jenn y a Yeferson tomándose una foto con la misma persona, lo que provocó que los internautas tuvieran esperanzas de un encuentro entre la pareja.

Te puede interesar: El sensual video por el que no bajan de 'Diosa griega' a Jenn Muriel.

La influencer fue contundente con su respuesta y dijo que no se acordaba la última vez que había visto a su ex y que no se habían encontrado en ningún restaurante, ni en ninguna parte.