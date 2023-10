La millonaria cuenta que pagó La Jesuu en un restaurante; “Perdieron un cliente”

La Jesuu es una de las creadoras de contenido que ha sabido posicionarse en el mundo digital. La influencer suele subir videos en donde la vemos con diferentes tipos de looks, gracias a su imaginación e ingenio para verse diferente cada vez que quiere.

La influencer es muy activa en sus redes sociales, pues es parte de su trabajo y también le gusta estar cerca de sus seguidores. Contándoles su día a día, publicando sus estilos llamativos, sus viajes y proyectos nuevos.

¿Cuánto pagó?

Hace poco, La Jesuu se volvió viral gracias a la multimillonaria cuenta que pagó en un restaurante en Turquía. En sus historias de Instagram contó la experiencia que vivió en el país extranjero.

Según la influencer, entró con sus acompañantes a un restaurante que le llamó la atención y empezaron a pedir comida y bebidas. La sorpresa se la dio cuando vio la cuenta y era un total de $7414 dólares.

“Y esta comida que traía pues…oro, plata, petróleo?"

Mientras realizaba la conversión a pesos colombianos, rectifico que se trataba de $30.400.810 de pesos colombianos. De inmediato la creadora de contenido dijo que no volvería al lugar y que jamás había pagado algo tan caro. Sin embargo la historia no termina ahí. Mientras generaba el pago expresó que no debía derramar ni una gota de café, pues la cuenta no ameritaba desperdiciar la comida.

Al salir del lugar y dirigirse al carro que la estaba esperando, se percató que una de las personas del personal del restaurante la estaba siguiendo para pedirle que le regresara la cobija que le habían proporcionado y de manera sarcástica la influencer dijo que ahora sí no regresaba.

“Ahorita sí es verdad que nunca más vuelvo pa acá, yo pierdo un saco, pero vos perdes un cliente”