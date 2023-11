“Ya saben para quién es”: ‘Yo Me Llamo’ Shakira rompió en llanto al interpretar ‘Antología

Si una canción que transmite y genera un mar de emociones entre los fans de Shakira, esa es ‘Antología’. Un poema hecho música por la colombiana que fue estrenado en 1995 y que Andrea Correa, imitadora de la barranquillera en el reality del canal Caracol, interpretó de manera magistral.

La imitadora chilena llevó al público, los televidentes y al jurado por un viaje a la época en la que la colombiana exploraba el mundo con letras románticas y sonidos revolucionarios, los que la tienen hoy en día como una de las más grandes cantautoras latinas.

El reto no era nada fácil, la profesora de la imitadora quiso exigir al máximo a la intérprete y ella respondió con lujo de detalles. Recordemos que en varias ocasiones la propia Shakira ha publicado con alegría sus presentaciones, asegurando incluso que es “su gemela”.

Con una marcación para encontrar el tono en el que Shakira interpretó ‘Antología’, su imitadora se preparó y salió con la mejor actitud, logrando erizar a Amparo Grisales y llevándose todos los elogios por parte del maestro César Escola y Pipe Bueno.

Sin embargo, al finalizar su canción, la imitadora rompió en llanto y dijo: “Esta canción ya saben para quién es. Me recuerda mucho a él, esta canción es de agradecimiento y lo extraño, lo extraño mucho”.

Amparo Grisales calificó su presentación con el título de la canción: ‘Antología’. Mientras que Pipe Bueno destacó su capacidad vocal y Escola aseguró que, por un momento, se le olvidó que se trataba de un concurso de imitación.

Tras Bambalinas, Yo Me Llamo Shakira volvió a recalcar que por qué esta canción le tocó tanto las fibras del corazón. “Cuando él se va a mí me toca esta canción. Mientras la ensayaba, se me vino los recuerdos con él porque es de agradecimiento esta canción y al mismo tiempo hay un dolor, que es de extrañar a la persona porque se te fue de repente y está viviendo esa situación”, puntualizó.