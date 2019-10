Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers son los headliners del FEP2020

Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers serán los headliners el 3, 4 y 5 de abril de 2020 en el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó para los tres mejores días del año. ¡Bienvenidos a la Jungla! Donde el pasto será verde, las chicas lindas y el FEP nos lleve a casa junto a Axl Rose, Slash y Duff McKagan. El núcleo mismo de la banda, la alineación histórica de los Gunners en el #FEP2020. Desde Nueva York vendrán The Strokes y sus deliciosos clásicos de rock bailable y descargas punk: “Last Nite”, “12:51”, “You Only Live Once”, “Someday” y más. Por su lado, los hermanos químicos ofrecerán un espectáculo que vivirá eternamente en la memoria del Festival y el alma sonora del país. Hey! Este llamado será para chicos, chicas y todos los demás. Bienvenidos a Un Mundo Distinto.

Junto a estas leyendas un cartel con lo más caliente de la música global: Armin Van Buuren, Paulo Londra, Vampire Weekend, Nile Rodgers & Chic, Cage The Elephant, Four Tet, Hot Chip, James Blake, Charli XCX, Cultura Profética, Black Midi, Kacey Musgraves, LP, Madeon, Rita Ora, Javiera Mena, Idles, King Princess, Pabllo Vittar, Red Axes, El Binomio de Oro de América, Elsa y Elmar, Rex Orange Country, Nanpa Básico, Tomasa del Real y más. Fiesta electrónica y trap; rock visceral, moderno, sucio e inmortal; la escala entera del universo pop; mitos creadores de hits y mensajes de reivindicación y rebeldía; paisajes sonoros extrasensoriales y la escuela vallenata más importante; esto y mucho más harán parte de la celebración del #FEP2020.