Causas y tratamiento del síndrome de Ramsay Hunt, enfermedad que padece Justin Bieber

El canadiense Justin Bieber no pasa por su mejor momento, en términos de salud. El cantante reveló que hace un tiempo padece de una ‘parálisis facial’. Esta enfermedad hizo que, por fuerza mayor, debiera cancelar una serie de presentaciones en el marco de su Justice World Tour.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve”, comentó el joven de 28 años en una publicación de Instagram.

¿Qué es el Síndrome de ‘Ramsay Hunt’?

Tras confirmar el diagnóstico de este síndrome neurológico, muchos se preguntaron a qué obedecía el que Bieber sufriera de esta enfermedad.

Pues bien, el Síndrome de ‘Ramsay Hunt’ es causado por el mismo virus que produce la varicela y el herpes zóster.

Según lo expuesto por el portal ‘Mayo Clinic’, esta enfermedad suele presentarse en el contorno de los oídos; si no se trata a tiempo, puede generar afectaciones permanentes como las reacciones en los nervios faciales que presentó el intérprete de ‘Yummy’.

Esta enfermedad también es catalogada como una erupción en los nervios alrededor del oído que produce un gran dolor y su vez la parálisis en determinadas partes del rostro.

"Sé que esta tormenta pasará, pero mientras tanto, Jesús está conmigo", manifestó Bieber luego de resumir lo que ha sufrido por cuenta del síndrome que lo aqueja.

Síntomas

De acuerdo con lo expuesto por Mayo Clinic, los principales síntomas de esta afectación con el sarpullido con ampollas alrededor de los oídos y la parálisis facial en el costado del oído afectado.

También se podría presentar: pérdida de la audición, pérdida del gusto y resequedad en los labios.

Tratamiento

Se ha mencionado también que los antivirales como el aciclovir o Famciclovir pueden ayudar a lidiar con este síndrome. No obstante, siempre será mejor asistir al especialista para adelantar un tratamiento acorde con los síntomas y lo avanzada que se encuentre la enfermedad.