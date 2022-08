Cinco looks de Karol G antes de convertirse en ‘La Sirenita’

Karol G busca cerrar ciclos y renovarse como persona y artista. La ‘Bichota’ sorprendió al mundo despidiéndose de su icónico color azul en su pelo que, sin duda, creó una tendencia y logró generar un impacto positivo entre sus fans, que no dudaron en expresar su tristeza y melancolía luego del anuncio, que lo hizo en medio de unas vacaciones junto a sus amigos en Santorini, Grecia.

"Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo... para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada", manifestó la artista a través de sus historias en Instagram.

A pesar de que el color azul acompañó a la artista paisa durante varios años y, hasta ahora, ha estado presente en sus momentos más épicos, Karol G ha tenido varios cambios de look, principalmente con su cabellera.

“2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO”, dijo la ‘Bichota’ mostrando su nuevo look en Instagram.

Las transformaciones de Karol G

Cabello corto, rubia, castaño, rosado pastel, negro, su reciente azul hasta convertirse en ‘La Sirenita Ariel’, el famoso personaje animado de Disney que cautivó con su mundo de fantasía y armonía.

La intérprete de ‘Provenza’, ‘Tusa’ y ‘Bichota’, entre otros éxitos, ha pasado por varias tonalidades de pelo a lo largo de su exitosa carrera y en LOS40 Urban te mostramos algunos de ellos.