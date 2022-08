Yailin se cansó de ser ‘viral’: estos serían los motivos por los que eliminó su Instagram

Sorpresivamente ‘Yailin, la más viral’ suspendió su cuenta de Instagram. La artista dominicana, al parecer se cansó del mundo de las redes sociales y decidió darse un espacio fuera de estas plataformas digitales.

La cantante urbana y también esposa del reguetonero puertorriqueño, Anuel AA, dejó ver su molestia en una reciente publicación en la que desmentía un supuesto estado de embarazo y además criticó a quienes hablan acerca de su vida personal.

“Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al final cabo no lo van a mantener. ¿Cuál es el show, el circo? Tienen que dejarse de eso, que si no me menciona no hace número, los entiendo”, manifestó en su momento la cantante dominicana.

Yailin La Más Viral desmiente rumores de embarazo pic.twitter.com/DRfjsV8kiC — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 11, 2022

Al margen que los motivos por los que llevaron a la artista a tomar esta determinación, lo cierto es que no es el primer escándalo en el que ha estado involucrada Yailin, ya que anteriormente se filtraron unas fotografías donde supuestamente aparece ella teniendo intimidad con el intérprete de ‘China’ en una piscina.

Adicional a esto, recordemos que a Yailin la han incomodado comparándola con Karol G, quien a su vez tuvo una relación con Anuel AA y él mismo se la recuerdan en cada presentación. Su aspecto también tuvo que ver, ya que desde que ‘La Bichota’ se tiñó su cabello a rojo, color que también lleva la dominicana, no faltó quien hiciera comparaciones afirmando que el look le queda mejor a la colombiana.