“Voy a volver a ser quien era”: Andy Rivera cantando junto a su hija

El reguetonero risaraldense Andy Rivera conmovió con un sentido publicado en sus historias de Instagram, en el que aparece al lado de su pequeña hija cantando una canción y reflexionando acerca del amor.

El artista presentó recientemente una canción con un alto contenido sentimental titulada ‘Te perdí’. Muchos interpretaron que esta canción iba dedicada a su expareja sentimental Lina Tejeiro.

Mira también: La reflexión de Andy Rivera sobre las personas que lo hieren



Después de que la actriz oficializara su relación con el también cantante Juan Duque, Andy se ha dedicado a enviar indirectas a través de sus cuentas de redes sociales y como vimos, también a lanzar canciones sentimentales que hablan de desamor.

Sin embargo, el artista parece buscar una nueva oportunidad en el amor y con una reflexión dejó algunas opiniones divididas entre los internautas.

“Yo he sentido el amor, sé que existe porque sé que hay un montón dentro de mí, he sido muy feliz, he sido siempre agradecido, siempre he admirado el simple hecho de estar vivo, he sido consciente de todas las bendiciones, personas únicas y maravillosas que me rodean, sé que soy muy súper fuerte y voy a volver a ser quien era”, dijo rivera mientras interpretaba el éxito ‘Calma’ de Pedro Capó y Farruko.

Hellen enterneció a los seguidores de su padre, quien a su vez recordó momentos en los que era plenamente feliz tocando y componiendo.

Te puede interesar: “Te perdí”: Andy Rivera lanzó la canción que iría dedicada a Lina Tejeiro

De otro lado, Lina Tejeiro reaccionó a la canción ‘Te perdí’ de su ex. En diálogo con ‘Diva Rebeca’, la llanera dijo: “Yo no puedo decir si es o no es y no puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho si es para mí en ningún momento, y yo tampoco creo”.