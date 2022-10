"Vuelves a usar mi nombre como trampolín”: Filtran supuesta pelea de Don Omar y Daddy Yankee

Todos los que son amantes del reguetón saben que dos de los más grandes exponentes son Daddy Yankee y Don Omar.

Aunque ambos se han hecho camino en la industria con sus éxitos musicales, nadie pensó que hubiese una enemistad.

Todo parece indicar que hay una rivalidad entre ellos. La polémica surgió luego de que el intérprete de “Salió el sol” le concediera una entrevista a ‘El Chombo’, en la que lanzó varias acusaciones contra su colega.

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que 'claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'", expresó el artista.

A estos rumores de la supuesta pelea se sumó un audio que se filtró en Tik Tok en el que supuestamente estos representantes del género urbano se lanzan pullan, a través de canciones.

La publicación inicia con Don Omar, que dice:

“Daddy Yankee tengo tu mejor apuesta, dale vuelta a la ruleta, saca lo que tenga, que venga quine venga, la banca es mía completa. Ahórrate saliva, no escupas pa’ arriba y si vamos a hablar de letras que otro no te las escriba… Hermanos de la historia del mono que se vio pelo en el pecho y juraba que era King Kong, pero acuérdate que en esta selva, ni Tarzán abre la boca”.

De inmediato, le sigue la voz de Daddy:

“Todavía están mordi’os desde la gasolina. No has podido derrumbar a la muralla china. El máximo exponente, la voz del caserío como escoba en municipio, Don nadie va barrio, me hablas de posiciones cabrón, eso es un chiste, si en los últimos tres años William desapareciste y vuelves a usar mi nombre como trampolín, hasta Lebrón admite de Jordan es el King (rey)”, concluyó.

Aunque no se conoce el origen ni fecha del supuesto audio, hay quienes sí creen que es real y que la pelea entre ambos está casada.

Así mismo, hay quienes han aprovechado para dar su voto por el título del “rey”; las opiniones son muy reñidas y dividas.