Obispo arremete en contra de Tini y le pide a la Virgen que cuide a la niñez

Un obispo uruguayo se volvió tendencia luego de hacer un video en el que muestra su preocupación por las letras de la cantante Tini. El hombre dijo que seguramente los padres no han escuchado las canciones de la artista.

El éxito de Tini es innegable, desde que inició su carrera como solista y dejó Disney, la argentina se dedicó a la música urbana y ha tenido un gran reconocimiento. En estos momentos, la joven está de gira por varios países de Sudamérica.

Precisamente, hace poco se presentó en Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo, el pasado 7 de octubre. Por ese motivo, fue que el obispo Jaime Fuentes escuchó la música de la cantante e hizo algunas críticas.

En un video que él mismo grabó, dice que le llamó mucho la atención el éxito que tuvo la presentación de la artista, pues llenó el estadio. Aseguró que, por esa razón inició a escuchar algunas de las letras de la joven.

Dijo que ese mensaje iba destinado para los padres de las “criaturas” que fueron al estadio y que, son fanáticos de ella. Les dijo que deberían escuchar con más conciencia las letras que sus hijos están consumiendo

“Me dirijo a las mamás y a los papás de las criaturas que llenaron el estadio, ¿ustedes han visto algún video de esta chiquilina, han escuchado las letras?”, comentó.

Luego de eso, inició a leer la letra de uno de sus sencillos, ‘La Triple T’, que habla sobre una noche en la que una mujer sale a divertirse.

“Con mis gata' salimo' de roce, no llegamo' ante' de las doce, yo sé bien que parecemo' mala', pero en el fondo tú me conoce'. Que en mi cama no voy a dormir, un viaje a Europa antes de salir, donde sea la vamo' a seguir. Esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver, hoy no llego a mi casa, la montamo' en la plaza”, dice una parte de la canción.

Después de eso dijo que seguramente los padres de familia no habían escuchado a fondo las letras y por eso habían dejado ir a sus hijos al concierto. Continuó diciendo que le pedía a la Virgen que cuidara a la niñez.

"Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás", finalizó.