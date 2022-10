“Regia hasta pariendo”, elogian a Luisa Fernanda W por video después de dar a luz

Este 27 de octubre, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se volvieron noticia nacional. La pareja le dio la bienvenida al mundo a Domenic, su segundo hijo.

Aunque ya la youtuber había aclarado que estaba próxima a dar a luz, la tomó por sorpresa, porque ocurrió en el momento que menos esperaba.

A través de sus historias de Instagram, tanto la empresaria como el cantante compartieron detalles del nacimiento de su segundo bebé.

Mira también: Nació Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno



La primera fue ella, quien contó la noticia, acostada desde la camilla del hospital.

“Como les parece que Domenic ya nació, ‘¿en qué momento?’ no sé, fue así súper rápido, yo estaba tranquila en mi casa, de repente sentí que me bajó una agüita, le pregunté al doctor: ‘doc me pasó esto’, me dijo, vente para urgencias obstétricas, y de una me hicieron cesaria”, contó.

Además, mostró al artista en la habitación de la clínica, sentado en un cómodo sofá, mientras cargaba a su segundo hijo.

“Allá está el papá con su hijo. ‘¿Amor, ¿cómo te sientes?’”, a lo que le responde el cantante: “muy bien, está precioso”, agregó

Te puede interesar: Pipe Bueno mostró a Domenic, a solo horas de su nacimiento

Luego fue Pipe quien mostró las primeras imágenes ya cargando al pequeño en sus brazos. Aunque no mostró completamente la carita, dejó ver algo del rostro del niño.

Las imágenes que ambos subieron a sus redes se volvieron tendencia rápidamente, pero fue ella quien se robó la atención porque, según sus fans, se veía como si nada hubiera pasado.

En los comentarios le llovieron elogios por lo bonita que se veía, incluso dijeron que no parecía que estuviera dando a luz.

“Regia hasta pariendo”, “ojalá me vea así cuando tenga un hijo”, “como sea se ve hermosa”, escribieron.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W delata a un amigo: “Me robó 100 millones de pesos”

Así mismo, hubo quienes resaltaron y aplaudieron la actitud de ambos por contar ellos mismos la noticia y hasta mostrar al bebé, pues es muy común que los famosos no lo hagan, sino que esperen un tiempo prudente para hacerlo o venderlo como exclusivo a un medio.

“Me encanta que sin tanto show y contaron todo”, “amo que sean tan sencillo” y más mensajes así les dejaron.

Cabe recordar que Domenic es el segundo hijo de la pareja y que se han consolidado como una de las más estables de la farándula colombiana.