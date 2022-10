“Ya no me interesa tu amistad”, Andrea Valdiri le responde a Epa Colombia tras sus declaraciones

Andrea Valdiri y Epa Colombia conformaron una gran amistad desde hace varios años. Sin embargo, tras un impase que tuvieron en la fiesta de matrimonio de la barranquillera, esta decidió cortar todo tipo de comunicación con Daneidy.

Pues según se conoció en ese momento, la creadora de contenido había infringido una de las reglas de la celebración al llevar a su novia, sin que hubiera sido invitada. Lo cual para Valdiri fue una completa falta de respeto.

Te puede interesar: Andrea Valdiri y Felipe Saruma tiran la casa por la ventana con gran celebración de Halloween

Después de varios meses en que ambas se mantuvieron alejadas y no se supo qué más pasó con su relación de amistad, Epa Colombia reveló en una reciente entrevista la versión de sus hechos y hasta expresó que quería recuperar su amistad.

Epa Colombia le pidió segunda oportunidad a Andrea Valdiri

Según explicó la empresaria, todo fue un malentendido porque Valdiri le envió una invitación con dos cupos, por lo cual ella llegó junto a su pareja. Sin embargo, al momento de entrar a la celebración, solo estaba anotado en la lista de invitados el nombre de Epa Colombia.

“Desde que pasó lo del matrimonio, pues ya no me volvió a hablar. Pues yo sé que uno se equivoca como ser humano, pero todo fue una confusión”, indicó.

Mira también: “Yo lo trabajé sola”: continúa el rifirrafe entre Epa Colombia y Dian Celis

Pese a que su pareja no estaba invitada, Daneidy logró entrar a la fiesta junto a su novia. Sin embargo, confesó que se sintió muy mal por lo que se fue rápidamente.

“Me sentí súper mal porque todo mundo me empezó a mirar, entonces yo me fui. Yo en esa fiesta no duré ni 10 minutos. Me sentí re mal. Yo creo que ese problemita no era para tanto”, afirmó Epa Colombia.

Andrea Valdiri le respondió

Al poco tiempo que se hizo púbica la entrevista de Epa Colombia, la creadora de contenido no dudó en pronunciarse y desmentir lo que la empresaria había dicho adjuntando hasta pruebas.

Con unas palabras que escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Valdiri contó lo sucedido y adjunto pantallazos que comprobarían que Epa Colombia sabía que no podía llevar a nadie.

Te puede interesar: Dani Duke aceptó hacer una ‘locura’ con Andrea Valdiri



“Un verdadero amigo te conoce tanto que sabe que un matrimonio es un acto muy importante, el verdadero amigo cuando ve un solo cupo en la tarjeta no exige ni hace show delante de todos los invitados porque sabe ese momento era muy íntimo”, escribió.

“Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano (…) y muchos se preguntan ¿por qué sacó esto? Porque precisamente acabas de hacer una entrevista de lo que pasó el día de mi boda diciendo falsedades”, expresó Valdiri.

Respecto al tiempo en el que estuvo la empresaria en su matrimonio, Valdiri adjunto un video en el que se ve Epa Colombia bailando y disfrutando de fiesta, lo cual desmiente la versión de Daneidy en la que afirmó haber estado solo por 10 minutos.

Finalmente, la creadora de contenido dejó claro que no le interesa volver a tener una amistad con Epa Colombia.

“Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad. Fin”, escribió Andrea Valdiri.