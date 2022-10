Yeferson Cossio pone a arder a más de uno con sexi foto; “Quisiera ser el mueble donde estás sentado”

A diario vemos en redes sociales que muchos creadores de contenido se atreven a mostrar más de la cuenta en sus perfiles personales.

Este es el caso del influencer Yeferson Cossio, quien goza de un cuerpo atlético y de vez en cuando sorprende a sus seguidores mostrando más a detalle sus tatuajes.

El empresario que también ha sido noticia durante los últimos días por un excesivo costo que tuvo que pagar por unos tiquetes aéreos, le dio toda la vuelta a la internet. Cuando se trata de hablar sin filtros, Cossio, lo cumple a cabalidad.

En los videos, compartidos a través de sus historias en su cuenta de Instagram, el influenciador, se despachó en contra de la aerolínea por haberle cobrado la gran suma de dinero. Pero además, lo que terminó de enojarlo por completo, fue que no le respondieran por la reserva que había pagado.

El influencer que en sus dos cuentas de Instagram suma más de 11 millones de seguidores, fue contundente demostrando su descontento con los “abusos” de algunas aerolíneas en nuestro país.

Durante la tarde del sábado 29 de octubre, el ‘instagramer’, demostró todos sus dotes al posar frente al lente de manera muy provocativa.

‘Yefito’, como es llamado por sus seguidores, posó sentado en un mueble, en lo que se puede apreciar, llevando puesto solo una prenda interior, color blanco.

En la instantánea que posa mirando hacia un lado, el colombiano se toca con su brazo un hombro, dejando ver su atlético y tonificado cuerpo. Además, se logran apreciar con detalle los tatuajes que tiene en sus brazos, pecho, abdomen y piernas.

Los cientos de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

“¡Virgen santísima bendita! 🙌”, “Qué ropa interior tan interesante, ¿cuál marca será? 🤔🔥”, “Qué mirada más triste”, “Cómo me encanta este hombre”, “ Alimentando la vista 🔥 Esta carita me encanta, tus ojos están mostrando otra etapa en ti, ya no te ves triste 😍👏Dios llene tu vida de alegría y sigas así, es tu mejor versión 🙌 “, “Tiene cara como de acabar de despertar 😍”, “Eres un joven hermoso fisicamente y lo que más me fascina de ti, es tú nobleza, tienes un corazón lleno de amor por el prójimo”.