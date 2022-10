Yeferson Cossio a Mateo Carvajal: “Me encantaría pelear con él”

Las redes sociales son el escenario perfecto para entretenimiento, nuevas amistades y hasta discusiones entre amigos. Este puede ser el caso de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Mateo Carvajal, dos pesos pesados de las plataformas digitales.

Ambos influencers suman más de 14 millones de seguidores en sus cuentas de Instagram, a quienes entretienen con contenido muy similar, deportes, humor, contenido con sus familiares y claro está, muchas, muchas fotos sin camiseta, mostrando sus tatuajes y atléticos cuerpos.

Al parecer entre los famosos colombianos, se estaría anunciando una pelea que entraría a las grandes ligas del boxeo profesional.

En una entrevista en Twitch, retaron a Cossio, a darse a “los golpes”, con dos amigos. Le nombraron a dos personas, La Liendra y Mateo Carvajal, a lo que el influencer respondió que no quedaría bien tener un encuentro de esa talla, con Mauricio Gomez (La Liendra), porque no era equitativo, dando a entender que era por la diferencia en peso y tamaño corporal.

Continuando con la conversación, dijo que le encantaría irse a los golpes con el también deportista Mateo Carvajal, quien es uno de sus grandes amigos.

Con la bandeja llena de mensajes en el inbox de Mateo, el creador de contenido tuvo que salir a dar una respuesta frente a la invitación.

Lo que sorprendió a sus seguidores, es que el paisa no aceptó ser él, quien se enfrentará contra Cossio, pues dijo que tenía la persona indicada para dicha tarea.

“La otra idea que se me ocurre es que yo puedo conseguir a alguien que me represente. Vea y apuesto la plata que quieran que a mi león no le ganarían. No hay, porque lo mandaría a importar, es un extranjero muy calidoso, ay mijo, los pongo a apretar nalg$ a todos, a penas lo vean, seguro oprime el botón ‘huir’”.