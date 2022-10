“Pagaba 15 millones”, ex de Aida Victoria reveló los cuantiosos gastos que tuvo durante su relación

Desde hace algunas semanas Aida Victoria y Naldy se volvieron tendencia en redes sociales luego de que la creadora de contenido insinuara que ella era la encargada de mantener económicamente a sus exparejas, por lo que muchos de sus seguidores relacionaron lo dicho con Naldy, con quien terminó su relación hace algunos meses.

Aunque parecía que la relación entre la creadora de contenido y el cantante había quedado en buenos términos, después de confirmar su ruptura, parece que todo fue cuestión de días para que salieran a la luz algunos detalles de su intimidad, en especial lo que tiene que ver con el aporte económico de cada uno cuando vivían juntos.

Recordemos que, hace unas semanas, cuando Aida Victoria pasó por un proceso judicial en el que la Fiscalía le imputó cargos por haber sido partícipe en el plan de fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, una de las personas que más demostró su apoyo incondicional, aun sin ser novios, fue Naldy.

El cantante en diferentes oportunidades compartió mensajes de apoyo dirigidos a su expareja, en los que demostró que creía en su inocencia. Sin embargo, parece que la amistad que había entre ambos también llegó a su fin.

Naldy reveló los gastos que pagó en la relación con Aida Victoria

Después de las acusaciones por parte de la creadora de contenido sobre que ella era quien cubría todos los gastos de sus exparejas, Naldy salió en su defensa y confesó los cuantiosos gastos de los que él se hacía cargo cuando mantuvo una relación con Aida Victoria.

“No sé si lo insinuó, pero lo voy a dejar claro aquí. Cuando nosotros empezamos a salir, ella se vino a vivir conmigo acá en Medellín, en mi apartamento, durante 6 o 7 meses, donde ese apartamento lo pagaba yo, que yo pagaba $15 millones”, aseguró Naldy.

Asimismo, el cantante reveló que con esta cantidad de dinero cubrió gastos como su chef, empleada de servicio y dos escoltas.

“¿Por qué empecé a andar con escoltas? Porque, cuando fuimos al cumpleaños de Lina Tejeiro, a mí me hicieron una amenaza por el Instagram por salir con ella, entonces yo llamé a mi disquera y me pusieron un esquema de seguridad. Desde ahí empecé a andar con los dos escoltas”, confesó el cantante.

“Todo eso, durante esos 6 o 7 meses lo pagué yo. Yo no necesitaba pedirle nada a nadie”, agregó.

Luego, el cantante expresó que cuando se fueron a vivir a Barranquilla, a la casa de la creadora de contenido, él pasó por un problema económico y tuvo que reducir su aporte económico.

“Cuando nos fuimos a vivir en Barranquilla, yo tuve una pérdida y yo solamente podía ayudar con $5 millones y medio, y el último mes, con $6 millones”, señaló.

En cuanto a los regalos que le dio a la creadora de contenido cuando eran novios, Naldy expresó que se gastaba “millones” en estos.

“Yo soy cero tacaño y lo hice con amor, entonces no sé qué quieren inventar porque lo que yo tengo son pruebas y cientos de testigos. Por favor, no digan mentiras y cosas que no son”, finalizó Naldy.