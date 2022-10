Aída Victoria le cerró la boca a mujer que la llamó corrupta y la comparó con Jenny Ambuila

Aida Victoria es actualmente una de las creadoras de contenido e influencers más reconocidas en redes sociales, pues desde que su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, se vio envuelta en delitos de corrupción, la influencer empezó a tener más reconocimiento.

Al respecto, la barranquillera siempre ha sostenido que su éxito en redes no se debe a lo sucedido con su madre y que todo ha sido fruto de su trabajo y dedicación. Además, la mujer también ha logrado cautivar a sus millones de seguidores con su belleza y sensualidad.

Precisamente, sobre esto, se hizo viral un video en el que una mujer afirmó que la fama de Aida se debe a su belleza. Además, la comparó con Jenny Ambuila.

Recordemos que, el padre de Jenny, Ómar Ambuila, fue el funcionario de la Dian que actualmente tiene una investigación en curso por delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Desde entonces, Jenny se hizo viral en redes sociales por presumir los lujosos gustos que se daba, los cuáles habría obtenido gracias al dinero de su padre. Sin embargo, actualmente la joven no es tan influyente en redes como sí lo es Aida Victoria.

La comparación de Aida Victoria con Jenny Ambuila

Con un video publicado en TikTok, una mujer compartió su opinión sobre la fama de Aida Victoria y confesó que: “Pienso que media Colombia está a favor de Aida Merlano solo porque es bonita y se les olvida que ella, al igual que Jenny Ambuila, se benefició del dinero de la corrupción y a Jenny si no la apoyan porque es fea”.

El video, que se hizo viral en redes sociales, llegó a manos de la influencer y esta no dudó en responderle con contundentes mensajes con los que explicó la diferencia entre su caso y el de Jenny.

“Tú dices: ambas se beneficiaron de la corrupción. A mi mamá la metieron presa, yo tenía 18 años, por ende (...), ella tenía el compromiso legal de mantenerme. Si de algo yo me he beneficiado, pues es de ser una mantenida de mi mamá”, empezó diciendo Aida.

Luego, Aida destacó que, si bien hay ciertas similitudes en los casos, cada una utilizó la viralización de los mismos de forma diferente.

“El de Jenny y el mío se parecen evidentemente en lo mediático, en lo virales y en qué ambas nos vimos salpicadas por delitos de nuestros padres. Sin embargo, hay una diferencia bien grande, entre muchas otras tantas, que tú no puedes ver porque tu análisis fue pobre y vacío. Cuando el caso de Jenny se viraliza, ella lo primero que hace es esconderse, mientras tanto, yo utilicé mi derecho a la defensa para dar mi verdad. Entonces, la gran diferencia es que mientras a mí sí me conocieron, a ella ni siquiera la voz le escucharon”, expresó la influencer.

Finalmente, Aida Victoria confesó que no se benefició de la corrupción, sino más bien de la oportunidad que encontró tras el escándalo mediático que supuso el caso de su madre.

“Yo no me beneficié de la corrupción, me beneficié de una situación adversa que supe voltear a mi favor. Si hoy en día estoy en donde estoy, es porque supe capitalizar mi tragedia. Creer que la gente a mí me defiende por bonita es una estupidez. La adversidad no se supera a punta de belleza”, concluyó.