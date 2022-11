¿Andy Rivera prepara canción inspirada en Lina Tejeiro?, eso dicen en redes

El artista cafetero Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera, aparte de ser recordado por uno de sus mayores éxitos musicales ‘Te Pintaron Pajaritos’, también está en el radar de los internautas por la relación que tuvo con la actriz Lina Tejeiro, que en su momento, fue una de la más mediáticas.

Luego de terminar su apasionada relación con la llanera, meses después, decidieron darse una oportunidad en el amor. Sin embargo, no perduró en el tiempo, por la diferencia en sus horarios y agenda.

Lo que para muchos de sus seguidores es muy extraño, ya que pareciera que en redes sociales aún no se superan por las constantes indirectas que se lanzan ambos en Twitter, entrevistas y hasta en las propias canciones del intérprete de ‘Te Perdí’, según cuentan los seguidores de ambos.

¿Nueva canción de Andy Rivera es para Lina Tejeiro?

Eso aseguran en redes sociales, pues el artista presentó un corto fragmento de lo que sería su próximo sencillo musical, pero los internautas afirman que es una dedicatoria para su ex, la actriz llanera.

Todo fue a raíz de un experimento que hizo mientras estaba en su casa. El artista. Afirma que apenas es una maqueta de lo seria la canción oficial grabada en un estudio.

Juzguen ustedes la letra de dicha canción que tiene un ritmo de banda.

“Tú, me pareces al dinero, un día te tengo en mis manos, me dejas disfrutarte y al otro ya no estás. Y es que yo, entonces soy muy mal pobre, porque nunca estoy conforme con los raticos de amor que me das. Cuánto hay que invertir para que me quieras, cuánto tengo que gastar, cuánto tiempo más”.