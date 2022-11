“Como jugando perinola”, Westcol revela cómo es Aida Victoria en la intimidad

Westcol es uno de los streamer más reconocidos, pues el joven paisa fue uno de los primeros en incursionar en Twitch, una plataforma para los amantes de los videojuegos. Su trayectoria en la aplicación lo catalogó como el número uno del país.

Con el tiempo, el joven se fue haciendo cada vez más conocido, pues con frecuencia llevaba invitados especiales a sus trasmisiones en vivo, en las que logró millones de visualizaciones.

En una oportunidad, Westcol invitó a Aida Victoria a su sala de Twitch y desde entonces empezaron a entablar una amistad cercana, pues desde ese momento se les empezó a ver juntos con mayor frecuencia.

Además, durante sus transmisiones, la creadora de contenido no perdía oportunidad para coquetearle al joven paisa, por lo cual, entre ambos empezó a crecer un gusto, que fue más allá de la amistad, y hasta hace poco iniciaron una relación formal.

Por ello, a pocas semanas de su relación, la pareja se ha mostrado muy enamorada y ahora se les ve juntos con mayor frecuencia en las trasmisiones del joven en Twitch.

Westcol confesó cómo es Aida Victoria en la intimidad

Desde que se hizo pública la relación entre el streamer y la creadora de contenido, los seguidores de Westcol no pierden oportunidad para preguntarle sobre su relación con Aida Victoria y algunos detalles de esta, así como de su intimidad.

En uno de sus trasmisiones le preguntaron a Westcol sobre qué pasaría si su relación con Aida llegara a terminar a lo que el stremer respondió que él no podría dejarla por la forma en la que tienen sexo.

“Es muy difícil terminar con Aida. Yo no sería capaz, yo creo que uno extrañaría esas ht#4s revolcadas que le mete a uno. A mí nunca me habían revolcado de la manera en que me revuelca Aida todas las noches”, expresó Westcol.

Como si fuera poco, empezó a dar más detalles sobre cómo son las noches de pasión con su novia, pues al parecer, Aida Victoria es toda una ‘fiera’ en la cama.

“Me agarra como si fuera un palito de queso, un pitillo. Se supone que yo soy el que me tengo que mover, la tengo que levantar, pero ella me tira hacia arriba, me enchola como jugando perinola. Hace unas cosas súper estrambóticas. Ustedes no se imaginan”, finalizó en streamer.