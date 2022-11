Maluma despierta toda clase de comentarios por foto haciendo pucheros; "Venga yo le doy un besito"

Juan Luis Londoño Arias, más conocido por su nombre artístico, Maluma, es uno de los grandes exponentes del género urbano que representan a Colombia en el mundo.

El joven de 28 años a su corta edad ha logrado tener grandes éxitos musicales que han atravesado las fronteras de su propio continente.

Canciones como ‘Marinero’, ‘Sobrio’ y ‘ADMV’, son algunos de los éxitos musicales del artista que han marcado su carrera musical.

El intérprete de ‘Felices los 4’, puso a arder las redes sociales con una sugestiva publicación en sus redes sociales. Allí se logra ver al cantante muy cómodo en lo que parece ser un jacuzzi .

Cuando se trata de poner a arder las redes sociales, indiscutiblemente el artista paisa pone todos dotes para sacar a relucir la belleza y sensualidad de la que goza.

Sentado en una esquina del jacuzzi, con su mano en la cabeza y haciendo pucheros, el también empresario puso a fantasear a más de un seguidor con lo que sería probar un beso del cantante.

“Me conformo con un beso tuyo”, “Eso coquetin 😂”, “Perdona padre porque he pecado”, “Delicia tropical 🔥”, “Pero ya tú tienes novia ¿De qué hablas?”, “Tan bello mi amor lindo”, “Si no es asi… pues me conformo con un beso tuyo”, “Ay mi amor no me ponga esa boca así pues me lo como”.