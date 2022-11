Abogados de La Segura exigen 10 millones a joven que compartió un reel de la influencer

La Segura se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego de que una joven diseñadora denunciara el inconveniente que tuvo con la creadora de contenido.

Laura Estrada, dueña de una marca de ropa colombiana, se pronunció a través de su cuenta de Instagram donde reveló como fue que todo inició.

Resulta que la joven compartió un reel de La Segura en las historias de Instagram de su marca (Strada Brand). En el video se veía a la caleña lucir un traje negro ajustado al cuerpo diseñado por Estrada.

Según la diseñadora, está fue la razón por la que compartió dicho video, el cual acompañó con el siguiente mensaje:

“Ok, pausa activa para ver a La Segura usando nuestro set adhara en New York”.

Momentos después, la joven se pronunció a través de su cuenta de Instagram personal donde reveló que los abogados de la caleña se contactaron con ella para exigirle una suma de 10 millones de pesos por “uso inadecuado de la imagen”, describió Estrada.

En sus historias también adjunto la carta que le habían hecho llegar los abogados en donde le pedían borrar la historia.

“Los influencers de hoy en día”

La joven no dudo en compartir todas las presuntas pruebas que comprobaban su relato, de hecho, aseguró que el haber compartido ese video en su marca, no era publicidad.

“Yo repostee el contenido desde el origen, no lo cogí y lo edite, ni mucho menos lo subí sin nombrarla, no sé, me parece algo normal en redes, el haberlo hecho fue de emoción de ver que ella comprara mi marca y la usara, sin embargo, no es algo que tenga impacto ya que no es una publicidad dirigida y por lo cual yo tenga que pagar 10 millones de pesos”, dijo estrada en una de sus historias.

Reacción de los internautas

Las imágenes no tardaron en ser compartidas a través de otras cuentas en dicha red social, de hecho, una página de chismes replicó el relato de Estrada y la mamá de La Segura le dio ‘Like’ a la publicación.

Por otra parte, usuarios en redes sociales no dudaron en compartir su opinión, “cada día me asombro más de las personas que nosotros mismos catalogamos como "influencers"”, “Dios mío, no saben de donde sacar plata”, “qué hacemos con la Kardashian de Cali”, fueron los comentarios de algunos usuarios.