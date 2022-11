Yelsid se despacha contra influencers: “Que va a ser de nosotros teniendo una cirugía con un tiktoker”

No es un secreto que los creadores de contenido generan sentimientos encontrados entre los internautas. Hay una gran población que los apoya, los sigue y hasta compran los productos que ellos muestran en redes sociales y, por otro lado, hay quienes no están de acuerdo con esa forma de ganarse la vida.

Este es el caso del cantante urbano Yelsid, quien en una reciente entrevista con Oxígeno, comentó que le parecía muy triste lo que estaba pasando con la nueva generación.

Yelsid quien es conocido por interpretar canciones como ‘Volverás A Mi’, ‘El Bus’, ‘Lástima de Tanto Amor’, entre otros éxitos; también se ha destacado por cantarle la tabla a más de uno y ser sincero con sus declaraciones.

A través de sus letras, el artista utiliza sus canciones para expresar con respeto lo que siente y en la mayoría de ellas, contar una historia o dejar un mensaje. Pues según sus propias palabras, desde que inició su carrera se prometió con no crear música sin sentido o vacía.

Yelsid no se aguantó y envió mensaje a creadores de contenido

El cantante de 43 años se sinceró y en una reciente entrevista con el medio digital, Oxígeno, dijo que le preocupaba lo que estaba pasando con la juventud de ahora, refiriéndose que tenían mucho que ver los creadores de contenido.

“Si creo que lo está pasando con esta nueva generación es demasiado triste y eso creo que tiene mucho que ver con el contenido que están subiendo muchos de estos llamados influencers. Yo no me quiero ir en contra de absolutamente nadie, porque tampoco me interesa, yo estoy enfocado en mi carrera, pero sí quisiera más médicos, más pilotos, más abogados, más arquitectos, más ingenieros”, comentó.

Además, comentó que le preocupa el futuro del sector salud y de quienes ofrecen servicios médicos, asumiendo que muchos de los profesionales en la medicina están migrando también a las plataformas digitales.

“Qué va a ser de nosotros en un futuro, teniendo una cirugía de corazón abierto con un tiktoker, Dios mío esto va de mal en peor”, agregó.

Vea la entrevista completa en el canal de YouTube de Oxígeno.