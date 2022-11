¿Por qué Yeferson Cossio se retira los tatuajes de la cara? se lo contamos

El paisa Yeferson Cossio sin lugar a dudas es un personaje que genera muchos suspiros entre los internautas. No solo por el contenido que sube a las redes sociales, el cual tiene gran afinidad con su público, sino también, por su físico, que muchos describen como exótico.

Uno de sus atributos que genera encanto entre los seguidores, son sus tatuajes. Estos, cubren la mayoría de su cuerpo, hasta parte de su rostro, aportándole un look urbano y un estilo de ‘chico malo’.

Te puede interesar: "Se copió de Nodal" Yeferson Cossio decidió quitarse los tatuajes de la cara

Precisamente estos tatuajes en su rostro que lo han destacado entre otros creadores de contenido, llegarán a su fin y le dirán adiós a Cossio.

El anuncio del antioqueño despertó gran curiosidad entre los internautas, pues a través de las historias de su cuenta de Instagram, compartió que se los está retirando, agregando que era muy fuerte el dolor que sentía por este procedimiento.

Pese a demostrar ante los demás que es un chico rudo y que probablemente, poco le importan las opiniones de los demás, al parecer si hay una opinión muy importante para él y es la de su familia, exactamente la de su mamá.

La radical decisión surgiría por un comentario suelto por parte de su progenitora, lo que habría generado esta acción del influencer.

“Estos días le pedí fotos a mi mamá de cuando era más joven y me dijo que cómo era de lindo cuando no tenía la cara tatuada y me insinuó que no le gustaba verme con ellos”.