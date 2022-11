“Esa pose no la paga el seguro”, le dicen a Natalia Barulich, ex de Maluma

A la modelo estadounidense, Natalia Barulich, muchos la recuerdan por ser una de las parejas más nombradas que tuvo el cantante colombiano Juan Luis Lodoño, más conocido como Maluma. También, fue una de las relaciones más cuestionadas en su momento, por las excentricidades que compartían en redes sociales.

Te puede interesar: Golpe a la nostalgia: RBD se reúne de nuevo e ilusiona a sus fanáticos

Después de un tiempo, a la celebridad de internet se le involucró con el futbolista brasileño Neymar, lo que según medios internacionales no pasó de una buena amistad. Otros, dicen que no soportaron la presión social.

En su cuenta de Instagram suma cuatro millones de seguidores y entre sus publicaciones, se pueden destacar los viajes alrededor del mundo, campañas publicitarias para marcas internacionales y los bikinis.

Mira también: Mariana González, ‘La Kim Kardashian mexicana’, que se está robando suspiros en redes sociales

Estos principalmente se roban el protagonismo, generando más de un suspiro entre sus millones de seguidores.

La también creadora de contenido ha calentado las redes sociales retando nuevamente a la censura de la red social. Natalia, lució una sexi lencería de la exclusiva marca Gucci.

Mientras la mujer luce el diminuto bikini, hace una provocadora pose frente al lente, en la que se encuentra de rodillas y su derrier levantado. Dándole un protagonismo importante a esa parte del cuerpo.

Lee también: Natalia Barulich pidió que le hicieran preguntas con fotografía como ‘Dios la trajo al mundo’

En las siguientes dos fotografías de la publicación, se logra ver a la celebridad posando de espaldas, nuevamente, tomándose toda la atención, su cola.

Los internautas al ver esta provocativa publicación, no esperaron para comentar y admirar la belleza de la modelo.

“Esa pose no la paga el seguro”, “Amazing Babe”, “Eres la mejor ❤️”, “Natalia, no me gustaron las fotos que tomaste, ya es mucha porn%$#&/” y es una pena, eres una modelo respetable, respeta tu cuerpo, hay un límite”, “Lo que te perdiste Maluma”, “Muy lindo en instagram lo que posteas 😏🔥”, “Una belleza natural”, “Eres perfecta, toda una diosa”.