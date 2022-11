La Segura revela crudo relato sobre la vez que intentaron quitarle la vida

Una de las celebridades más reconocidas en redes sociales es la caleña Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’. Su vida ha estado marcada por importantes momentos que la han hecho reflexionar en muchas veces, pero sobre todo, la han convertido en una mujer más fuerte.

Uno de esos angustiantes y más recientes momentos, fue cuando padecía de un fuerte dolor en la zona lumbar, dejándola varios meses por fuera de las redes sociales y dopada durante todo el día.

Los médicos no encontraban cuál era la causa de la molestia, hasta que un cirujano le dijo que su cola estaba comprometida en gran porcentaje por biopolímeros. La molestia aún sigue presente y la influencer debe seguir tomando medicamentos para sobrellevar el dolor, según comentó en una reciente entrevista.

“Intentaron quitarme la vida”: La Segura reveló por qué estuvo en riesgo

Precisamente, en la misma entrevista realizada por ‘Dimelo King’, la colombiana se sinceró a través del canal de YouTube, dejando a la luz varios secretos de su vida.

Una de las declaraciones más impactantes que causó gran conmoción entre los internautas fue en el momento que habló sobre un intento de homicidio en la ciudad de Cali.

“Eso fue hace diez años, yo tuve un novio de toda la vida, desde que estaba chamaquita, entonces tuve mi primer amor, él se metió con la persona que no se debía meter… tuvo una amante, simplemente ella se obsesionó con él”, comentó.

Además agregó, que un día cuando dejó a su mamá en una discoteca en la capital del Valle del Cauca, un hombre se le acercó a su carro y le dijo que se cuidara, que no ‘diera papaya’, porque le iban hacer algo muy malo e injusto y que tenía que ver con su ex novio.

“Dos meses después, me monté al carro, enciendo el cigarrillo y veo que una moto pasa y se queda mirando, yo me quede quieta, y en mi mente pensé: ‘si este hombre se devuelve, me va a matar’. Efectivamente, dio la vuelta”, agregó.

La empresaria recordó que una bala le entró por el brazo y las dos llegaron a la columna vertebral, agregando que un proyectil perforó un pulmón, sintiendo que una bomba se inflaba dentro de su cuerpo, debido a la expansión de las balas y el golpe en la médula.