“Un salero completo”, Maluma no coincidió con el marcador de Argentina y en redes le caen encima

El colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido artísticamente como Maluma, es uno de los famosos más mencionados por estos días. Su más reciente sencillo musical ‘Junio’, se ha convertido en todo un éxito en las plataformas musicales, incluyendo Tik Tok.

Además, su nuevo modelo de negocio, basado en hamburguesas artesanales con distribución online, ha sido muy bien recibido entre sus seguidores y comensales que ya las han probado.

Sin olvidar la polémica que surgió por la presentación que tuvo en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que su show no fue durante la inauguración principal del evento, tuvo lugar en el marco del Fan Fest organizado por la FIFA.

Durante su paso por el país del Medio Oriente, el intérprete de ‘Marinero’, concedió varias entrevistas, entre ellas, una a las redes sociales de la FIFA, en donde le preguntaron sobre sus predicciones para la Copa del Mundo.

“Yo voy a hablar de lo que quiero, de lo que me sueño por gustos personales. Soy muy fanático de Argentina, soy muy fanático de Brasil, me gusta mucho lo que tiene Francia también, uno de los favoritos; pero siento que Leo se merece llevar la copa, la verdad, yo sé que no tendrá otro Mundial”, mencionó.