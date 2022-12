El curioso olor de Maluma; modelo contó cómo fue la experiencia de trabajar con él

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es uno de los cantantes más importantes del género urbano a nivel mundial. El reguetonero ha logrado consolidar su carrera captando la atención de todo tipo de público.

No solo es un éxito con las marcas internacionales que lo quieren tener como imagen, sino también, con las millones de fanáticas que lo han asediado durante toda su carrera. Justo, esto ha sido un tema durante las últimas horas, por cuenta de una modelo que afirmó a qué huele Maluma.

A través de dos storytime, la modelo contó cómo fue su experiencia al grabar un video musical junto a Maluma, en los que describe que al momento de ser contratada, no sabía que el clip era el artista, sorprendiendose por completo.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar el celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo” , inició la modelo.