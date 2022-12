¿Quiere volver? La petición que Andy Rivera le hizo a Lina Tejeiro, según fans

Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido artísticamente como Andy Rivera, es una de las celebridades colombianas más famosas en el aspecto musical del territorio colombiano.

Con frecuencia el pereirano acapara las noticias del mundo del entretenimiento por situaciones que pasan alrededor de su vida íntima, carrera musical y hasta en temas familiares.

En una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram, el artista del género urbano cantó a capela lo que sería un nuevo sencillo musical.

Lo que despertó curiosidad entre los internautas fue el mensaje que compartió antes de entonar la canción: “Ahora que está solterita, mi amor, te la dedico”. Para muchos de sus fans, fue una indirecta muy directa a su expareja Lina Tejeiro.

Una parte de la canción habla sobre el lío que piensa el hombre de lo convencido de creer que esa persona es de él.

“Ahora que estás solterita, mi amor te la dedico… No te sientas mal que ya no es ilegal, ya no es ilegal… ay que lío, yo pensando que todo eso es mio, ay Dios mio, perdoname si estoy convencido”, dice uno de los apartes de la canción.