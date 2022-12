“Gracias por tu amor incondicional”: Maite Perroni por muerte de un ser querido

Durante estos días RBD ha causado furor en todo el mundo después de que la banda mexicana anunciara su regreso con una gira mundial durante el 2023, pues los fanáticos que crecieron viendo ‘Rebelde’ demostraron su emoción y felicidad por el reencuentro de Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni.

El anuncio generó tal conmoción que los fanáticos colapsaron las redes sociales reposteando el video del anuncio y expresando su emoción por la noticia, quienes ahora esperan con ansias el 19 de enero, fecha oficial en la que se lanzará el cartel oficial de la gira ‘Soy Rebelde World’.

Sin embargo, la alegría de Maite, quien le dio vida a ‘Lupita’ en la producción de Televisa, se vio opacada por un inesperado suceso en el que perdió a uno de sus seres queridos e integrante de su familia.

Maite Perroni anunció que su mascota falleció

La cantante y actriz mexicana compartió con sus más de 11 millones de seguidores la triste noticia de que su perro ‘Sancho’ había fallecido a través de un emotivo video en el que Maite uso varias fotos de su mascota.

La publicación la acompañó con unas sentidas palabras en las que demostró la profunda tristeza que le dejó la partida de su mascota, quien, al parecer, la había acompañado durante varios años de su vida.

"¡Uffffffff sí que duele! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. ¡Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá q tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño, espero que hayas sido muy feliz con esta familia q se derretía de amor por ti! Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, fueron las palabras con las que la actriz despidió a su mascota.