La Segura regresó a reconocida tienda de ropa que la echó; todo quedó registrado

Una de las celebridades más reconocidas en redes sociales es la caleña Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’. Su vida ha estado marcada por importantes momentos que la han hecho reflexionar en muchas veces, pero sobre todo, la han convertido en una mujer más fuerte.

Hace algunos meses la creadora de contenido, acaparó los titulares de los portales de noticias al hacer público un incómodo momento que tuvo que pasar en las instalaciones de una reconocida tienda de ropa en la ciudad de Miami.

Todo inició, cuando la colombiana ingresó a una de las tiendas de Philipp Plein en el Centro Comercial Sawgrass Mills, ubicado en Miami.

De acuerdo a lo que mencionó en su momento, la influencer, se estaba midiendo unos zapatos en la reconocida tienda y al momento de solicitar ayuda con los cordones de las zapatillas, los empleados del almacén la habían ignorado, desatando la molestia de La Segura, por el incómodo momento.

Dicha situación provocó que Natalia se despachara contra el lugar, provocando que la acción generara una reacción entre uno de los vendedores, a lo que este le respondió de forma contundente: “hable, si necesita algo, hable”.

Sin embargo, eso no fue todo, pues entre un cruce de palabras de ambas partes, el empleado de la tienda le dijo que si no le gustaba el servicio del lugar, que se acercara a una tienda de línea de la marca y no a un outlet.

Todo esto generó que la colombiana hiciera la denuncia públicamente en sus redes sociales.

“La atención en esa tienda es pésima, aparte el señor que me atendió acá todo grosero. Se supone que, si uno va a un lugar, deben estar pendientes de qué necesitas, cualquier cosa, nada. Aparte de mala atención, grosería. Nunca vayan a ese lugar, la peor atención del mundo entero, se los juro”, mencionó en su momento la influencer.

“Sin miedo al éxito”, regresó al lugar

La caleña, no se contuvo las ganas de visitar nuevamente el lugar, pues según ella, quería darle una nueva oportunidad a la tienda.

“Sin miedo al éxito voy a volver a entrar a Philipp Plein, a ver si esta vez no me echan jajaja, mentiras recuerden que no me echaron literalmente pero sí tuve un inconveniente, pero a mí el problema no me quita lo gustado, y voy para dentro porque me gusta la ropa de allá”, comentó a través de sus historias de Instagram.