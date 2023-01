Gina Stewart, "la abuela más sexy del mundo”, busca pareja

Gina Stewart está revolucionando las redes sociales, de hecho, la han apodado como “la abuela más sexy del mundo”, y no precisamente por su edad sino por sus hijos y nieta.

En redes sociales a diario se conocen historias que dejan a más de uno sorprendido, sobre todo el tema de las mujeres que rompen estereotipos de belleza ya que en las redes sociales se facilita compartir toda clase de contenido.

Tal como sucedió con Gina, una famosa modelo australiana que ha cosechado éxitos en grandes compañías de contenido para adultos como Playboy y OnlyFans.

A sus 52 años la mujer tiene cuatro hijos tres de ellos con una diferencia de dos años, 30, 28 y 26, el último de sus hijos tiene 7 años, sin embargo, ya es abuela de una pequeña de 3 años.

La mujer es todo un éxito en redes sociales, sobre todo en Instagram en donde comparte contenido ‘subido de tono’ en donde deja a la vista sus enormes atributos causando suspiros entre sus más de 12 mil seguidores.

Gina a revelado que la vida que lleva no es más que para inspirar a otras mujeres, además, su monumental cuerpazo es gracias a su alimentación y disciplina con el ejercicio.

“No estoy haciendo esto por atención, ya que lo odio. Solo trato de hacer la diferencia para inspirar a las mujeres a no separarse unas a otras”, aseguro en un medio internacional.

Según la mujer, lo único que se ha operado es el busto y eso hace más de 10 años, de resto aseguró que todo es natural y que luce así de joven gracias a su alimentación.

¿Se cansó de la soltería?

La creadora de contenido reveló hace poco que ya no quiere estar más sola, por lo que esta en busca del amor, sin embargo, es algo que no le afana.

““Soy la abuela más sexi del mundo y estoy soltera. En realidad, no estoy buscando a nadie en particular. Creo que, si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá, y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, aseguró Gina a Scottish Sun.