Shakira se desahogó tras el éxito de su canción con Bizarrap; “hemos de levantarnos 70 veces 7”

Shakira sigue dando de que hablar en las redes sociales tras su más reciente éxito musical que la ha llevado a la cima del top global en Spotify y a romper otros récords.

Cabe mencionar que la colombiana estrenó el pasado miércoles su canción junto al DJ y productor argentino Bizarrap en donde le ‘tira’ varias indirectas a su exesposa Gerad Piqué y a su nueva novia Clara Chía.

Cabe mencionar que la pareja parece no haber terminado en muy buenos términos su matrimonio, pues al poco tiempo de que confirmaran su divorcio el español se dejó ver con quien sería su nueva relación actualmente, una joven modelo.

Al parecer esto desató la “furia” de Shakira, tal como lo dicen sus seguidores en las redes sociales, sin embargo, no se conocen muchos detalles de los motivos sobre la ruptura de la pareja.

Lo que si se sabe es que esto ha afectado a la barranquillera quien a usado su talento en la música para desahogarse, sus últimos tres estrenos musicales han sido dedicados a esto.

Pero sin duda el que más reconocimiento ha tenido hasta ahora es su colaboración con Bizarrap, tal como lo demostró recientemente Shakira a través de su cuenta de Instagram con una publicación en la que revela que tuvo 14.4 millones de reproducciones en Spotify.

Gracias al apoyo de sus fanáticos, la barranquillera alcanzó el titulo de “El más grande debut en la historia de la música en español”.

Éxito que compartió a través de su cuenta de Instagram acompañado por un contundente mensaje de desahogo hacia lo que ha sido su éxito.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, escribió Shakira.

Sus seguidores no dudaron en hacerse presentes y dejarle comentarios llenos de elogios, “la que lidera la manada”, “eres demasiado”, “una berraca, el orgullo de Colombia”, “me encanta”, fueron algunos de los comentarios.