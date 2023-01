“Acabé de parir dos hijos”: Luisa Fernanda W respondió a usuaria que criticó su cuerpo

Luisa Fernanda W, la famosa creadora de contenido colombiana no para de enamorar a sus seguidores en las redes sociales por su cuerpazo y sobre todo por su faceta como madre de dos hermosos niños.

La colombiana se ha destacado en las redes sociales por su contenido de moda y maquillaje, aunque haya iniciado como youtuber, la paisa extendió su contenido con el paso de los años a las otras redes sociales.

Hoy en día suele ser mucho más activa en Instagram por lo que ahí comparte contenido de manera más frecuente, de hecho, tiene una sección en la que comparte diferentes outfits dependiendo de la situación que le pongan sus seguidores.

Recientemente compartió un video en el que le piden un outfit para que un ex “se arrepienta” dijo un seguidor: “Uno para que el kks se arrepienta por lo que hizo”.

Y como es usual, la creadora de contenido complació a sus seguidores, la creadora de contenido posó con un ajustado vestido de color plateada con el que presumió su tonificado y escultural cuerpazo.

Sim embargo, no faltaron las criticas y una usuaria le comentó, “de perfil se ve bien, pero de frente se ve cuadrada”, a lo que Luisa no le dio vueltas al asunto y decidió salir a responder.

Allí la creadora de contenido a través de sus historias en dicha red social fue clara y le preguntó a la usuaria “¿todo bien en casa? ¿bien con la autoestima?”.

“Donde esta el empoderamiento femenino, no estamos como para hablar del cuerpo de otros, eso no debería pasar, haber señora, yo le digo una cosa, yo sinceramente amo mi cuerpo como sea, mire, me veo perfecta (…) aquí lo realmente importante es que estoy completita (…) yo me siento una chimba”, aseguró luisa Fernanda.

Además, aprovechó para recordarles a sus seguidores que acaba de tener dos hijos y, sin embargo, ella sigue amando su cuerpo y como le quedó.

“Para mi yo soy la más chimba (…) deje la criticadera, acabé de parir dos hijos y así el cuerpo no me hubiera quedado como me quedó (…) aun así me sentiría la más chimba”, indicó la paisa.

Finalmente, el video se replicó y por supuesto algunos usuarios dejaron sus comentarios, “así o más claro”, “ella es bendecida con la genética, esta remamacita”, aseguraron algunos usuarios.