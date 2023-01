Sam Smith presenta su nuevo álbum, ‘Gloria’, el más profundo hasta ahora

'Gloria' no es sólo una revelación creativa, sino también personal. Es el sonido de grilletes constrictivos que caen al suelo, de límites traspasados con alegría, de un talento aún en búsqueda que descubre lo que significa ser verdaderamente libre, estar en contacto con su yo más íntimo.

Un reto creativo para la célebre creadora de éxitos, Sam Smith se propuso elaborar lo contrario de un álbum de desamor; querían construir la armadura que ansiaban cuando crecían, el disco que desearon tener para acompañar sus años de formación. Gloria se apoya en algunas célebres figuras femeninas del mundo musical de Sam (Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee), además de explorar temas de sexo, pasión, autoexpresión e imperfección.

El título del álbum no es un guiño a una persona, pasada o presente, sino a esa fuerza vital erizada y enigmática, a la que Smith ha bautizado como Gloria. Al hablar de su álbum, Sam explica: "Gloria es también una celebración de todos los géneros y de todas las divas femeninas, vocalistas y escritoras pop que me encantan. Recogí todos esos recuerdos y los reuní en un álbum. Y quería ser desafiante. ¿Mi álbum de divas? Creo que sí. Creo que por fin he dejado salir a mi Gloria", dijo.

Jimmy Napes, Stargate e ILYA, compañera de Max Martin desde hace muchos años, han contribuido a alimentar este álbum de 13 canciones que teje con audacia entre el electropop brillante, la ensoñación melódica gloriosa, el dancehall freak-pop jamaicano, la balada de piano exquisita y un himno cantado a coro.

Además de la reciente canción de dancehall "Gimme", en la que han colaborado la cantautora colombiana-canadiense de R&B Jessie Reyez y la estrella jamaicana del reggae Koffee, Gloria incluye la desgarradora "Who We Love", con Ed Sheeran, la eufórica "Lose You", una hermosa canción de cuna "Gloria" y el éxito mundial "Unholy", con Kim Petras.

“Unholy" es el octavo número 1 de Sam, con casi 2.000 millones de streams en todo el mundo. El disco fue el primer número 1 de Sam en el Billboard Hot 100, haciendo historia con su colaboradora Kim Petras como los primeros artistas no binarios y transgénero en llegar al primer puesto. Ha sido nominado a un GRAMMY y se mantuvo en el número 1 de las listas mundiales de Spotify y

Apple Music durante más de cuatro semanas tras su lanzamiento. Sam se encuentra entre los otros tres artistas mundiales que debutaron en el número 1 de las listas oficiales del Reino Unido en 2022, manteniéndose 4 semanas en lo más alto.

Gira mundial de Sam Smith

Sam iniciará su gira mundial en el Reino Unido y actuará dos noches en el O2 Arena de Londres, viajará por Europa y cerrará su gira por el Reino Unido y la UE en el AO Arena de Manchester. Continuando con Gloria por todo el mundo, Sam actuará en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Gloria es la versión más segura y creativamente realizada de Sam hasta la fecha. Su espíritu valiente desborda a lo largo de todo el álbum, expresivo y exuberante a partes iguales. La yuxtaposición de religión y liberación sexual en Gloria se siente como una segunda mayoría de edad, a medida que se adentran en su verdad.