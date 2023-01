¡Sorprendente! Sacerdote afirma que lo torturaron con canción de Rihanna en el infierno

Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video en redes sociales, en donde a través de TikTok, un sacerdote asegura que murió por unos minutos debido a un paro cardíaco. A pesar de que el hecho sucedió en el año 2016, es ahora que toma fuerza la versión del hombre.

No dejes de leer: Video: Hombre dejó a su novia tras verla sin maquillaje en un concurso

El sacerdote que se identifica como Gerald Johnson, asegura que una de sus sorpresas al morir, fue creer que sería llevado al cielo por sus creencias y trabajo hacia Dios, sin embargo, el hombre despertó en el inframundo.

No solo esa fue la mayor sorpresa que vivió el hombre mientras estuvo muerto, pues además, comenta que lo torturaron con la música de la estrella internacional, Rihanna.

Te puede interesar: Actor de ‘Merlina’ es acusado de abuso sexual, exigen su retiro de la serie

Exactamente con la canción ‘Diamonds’, uno de los himnos musicales que tiene en su repertorio la cantante de Barbados,

“No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me haya hecho. Nadie se merece eso, las cosas que vi allí son indescriptibles”, comentó el hombre.

Mira también: Esta es la historia detrás del ‘gemido de WhatsApp’: han caído hasta presidentes

Además, asegura que durante su paso por el infierno, pudo ver una de las imágenes más aterradoras que ha visto durante su vida. Un hombre que caminaba en cuatro patas, con múltiples quemaduras en todo el cuerpo, afirmó que este sería el “sabueso infernal”.