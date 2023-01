“Separados al nacer”, a Cintia Cossio por supuesto parecido con futbolista

Una de las familias colombianas altamente mediáticas en redes sociales, sin lugar a dudas es el clan de los Cossio. En diferentes ocasiones han sido tendencia en redes sociales por las pesadas bromas que se hacen entre los dos hermanos que sobresalen en la familia, Yeferson y Cintia Cossio.

Recientemente, ambas celebridades digitales se han robado toda la atención de sus seguidores, todo por cuenta de una comparación con Cintia, que surgió en el perfil de su hermano Yeferson y que no tardó mucho para darle la vuelta a todo Twitter.

Todo empezó, con una foto que compartió el creador de contenido en sus historias de Instagram felicitando a su hermana por su nuevo look. En la publicación aparece una instantánea del reconocido futbolista europeo, Erling Haaland, quien según el mayor de los Cossio, tiene gran parecido a su hermana.

Pasó muy poco tiempo, para que fueran tendencia en redes sociales, en pocos minutos otros usuarios empezaron a difundir más comparaciones entre la influencer colombiana y el jugador de fútbol europeo.

Por causa del alboroto formado en redes sociales, la antioqueña se vio obligada a pronunciarse al respecto.

“Ningún, ningún, yo no me parezco a Haaland, díganme yo en qué me parezco a él, me tienen las notificaciones locas en redes y yo dije en qué me metí y cuando veo que era eso”, expresó Cintia.

Fue tanta la presión que sintió la joven de OnlyFans, que decidió también preguntarle a su madre sobre el supuesto parecido con el jugador del Manchester City.

Sin embargo, después de mucho pensarlo, la madre le respondió por WhatsApp, que si se parecían, pero antes de que se operara la nariz.

“Viéndolo bien usted tenía la nariz así de grande antes”, dijo la madre a su hija.