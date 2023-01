Andrea Valdiri casi lo muestra todo al caer de una atracción acuática

Una de las celebridades más reconocidas en el mundo digital, sin duda alguna es Andrea Valdiri, quien con casi nueve millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha conquistado a los internautas con sus talentos en el baile, el humor y la creación de contenido.

La barranquillera ha estado un poco alejada de las redes sociales tras estar conectada con sus vacaciones de inicio de año junto a familiares y amigos más cercanos, pues desde el pasado 31 de diciembre ni Andrea, ni Felipe Zaruma, han actualizado el feed con nuevas publicaciones.

Contenidos que evidencian las vacaciones de Valdiri

Justamente ha sido a través de las historias de su perfil, en donde se han revelado detalles de las vacaciones que ha disfrutado en los últimos días junto a familiares y amigos más cercanos.

Durante el pasado fin de semana, la colombiana compartió fotos y videos de lo que ha sido su viaje en Guatapé, Antioquia. En donde con una rafaga de videos mostró todo lo que vivió en el embalse de El Peñol, en el que se pueden realizar diferentes actividades acuáticas.

La bailarina profesional, empezó su travesía náutica montando en motos acuáticas, en donde quedó registrado lo bien que se lo pasó manejando sobre las aguas antioqueñas. Minutos más tarde, decidió montarse en la ‘dona acuática’, sin embargo toda la tranquilidad llegó hasta ese momento, pues fue esta atracción que la “revolcó” en el agua, tendiendo como resultado su caída al agua en varias ocasiones.

"Dios mío las te%#$ las tengo en el aire, a mi no me dijeron que me soltara", mencionó la mujer al estar en medio del agua.

Otra de las atracciones que logró desestabilizar a la barranquillera fue el ‘gusanito acuático’ o la ‘banana’, pues también cumplió su cometido de tirar al agua a la mujer junto a sus otros amigos.