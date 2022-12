“¿Si es así en tiras cómo será en bolas?”, dicen a Andrea Valdiri por candentes fotos

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más seguidas en redes sociales, no solo por su estilo descomplicado, sino también por sus grandes atributos que no pasan desapercibidos.

La empresaria compartió una candente galería con la que hizo referencia a la despedida del 2022 y la inminente llegada de un nuevo año, sin embargo, su escultural cuerpo se robó toda la atención.

La pareja de Felipe Saruma derrochó picardía al lucir un body de tiras o cintas rojas, y unos tacones de plataforma transparente.

Fiel a su estilo excéntrico, en una de las instantáneas la creadora de contenido usó una bola de Navidad de tamaño gigante para cubrir su rostro.

¿Presumió la retaguardia?

Mirando coquetamente a la cámara mientras recogía la decoración navideña de su hogar, la influencer dio un vistazo a su ‘durazno’ al posar de espaldas.

“Recoge tu árbol, recoge tus bolas porque vienen 365 días de oportunidades. Ya casi despedimos el año”, escribió la bailarina en la candente publicación.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, en la ardiente galería que recordó al estilo que tenía antes del nacimiento de su segunda hija, Adhara.

“Deberías abrir el Only solo para fans, aunque no necesites el dinero”; “Me temblaron los ovarios”; “Machi usted no tiene un jopo, tiene un señor jopón”; Se prendió esto”, escribieron en la publicación.

La empresaria jugó con su cabello y se mantuvo fiel a su estilo pícaro y descomplicado al ser retratada ‘ligerita de ropa’.

Así, Valdiri dejó sin palabras a quienes la critican por su apariencia, pues en redes sociales han mencionado que tiene “una barriguita de embarazo”, a pesar de que reveló que se encuentra en proceso de pérdida de peso.

¿Volverá a bailar?

En fechas recientes, la creadora de contenido se grabó en el gimnasio de su casa en Barranquilla y manifestó que cuenta con el acompañamiento de un nutricionista y entrenador personalizado para recuperar su figura.

Vale la pena resaltar que luego de su segundo embarazo la barranquillera no ha vuelto a realizar sus coreografías con regularidad.

Pues, explicó que necesitaba sentirse cómoda con su físico y al parecer lo habría logrado.

“Eso es mío”, escribió Felipe Saruma en la publicación de su esposa.

Cabe resaltar que el bumangués y la barranquillera se sometieron hace un tiempo a una cirugía de lipomarcación abdominal.