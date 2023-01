Ni La Segura está segura: la influencer preocupó a sus fans tras revelar posible secuestro

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, es una de las influencers más admiradas en el mundo digital, gracias a sus videos orgánicos en los que se refleja su personalidad arrolladora.

Te puede interesar: ¡Habló la suegra! Mamá de Ignacio, pareja de La segura reveló como se lleva con ella

Sin embargo, en las últimas horas preocupó a sus fanáticos con un texto a través de su cuenta de Instagram, en el que revela que fue víctima de una dolorosa situación en la que su integridad física casi se ve afectada.

En el extenso texto, dice que uno de los motivos por los que ha estado alejada de las redes sociales, además del trabajo, fue precisamente el secuestro que le iban a realizar.

Mira también: La Segura respondió a quienes la llamaron gorda: “no se opina del cuerpo ajeno”

“Amigos, he estado trabajando mucho. Por eso ando tan perdida de las historias, pero ya hoy regreso con toda [emoji de corazón]. ¡Esta semana me iban a robar o a secuestrar, pero gracias a Dios me di cuenta a tiempo! La historia es muy larga. En la noche nos vemos en un live de Facebook a las 9:00pm hora Colombia para contarles cómo fue todo y para que se cuiden… Se los juro que ¡Fue horrible! [emojis de carita triste y de manos rezando]”, escribió la caleña.