Epa Colombia “se quemó” la cara debido a un doloroso tratamiento estético

La empresaria de keratinas Danneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, sin duda alguna es una de las celebridades colombianas que más titulares genera en los portales de noticias especializados en entretenimiento.

Durante las últimas horas, la influencer ha sido tema de conversación en las redes sociales, todo por cuenta de unos videos que compartió en su perfil de Instagram en el que muestra el paso a paso de un doloroso procedimiento estético al que se sometió.

De acuerdo a sus palabras, la mujer se sometió a un peeling para ayudar a eliminar o reducir las pecas que tiene en su rostro.

“Esté pendiente amiga que te voy a mostrar como me queda mi cara, que me la voy a quemar, me voy a hacer un morpheus, es un peeling”, escribió la influencer.

Luego, estando en el consultorio, la creadora de contenido mostró el inicio de este tratamiento, cuando le estaban inyectando la anestesia.

“Qué dolor, es que no sé por qué no me gustan las pecas. Obvio mi novia me ama así, pero no me gustan”, continuó.

Terminando con sus historias, se grabó mostrando su rostro mientras terminaban con el procedimiento estético. En este clip aprovechó para escribir más detalles de lo que ha sido el procedimiento.

“Llevo dos años tratándome la piel y sí he visto el cambio porque no solo me quita las pecas, me ayuda a afinar la piel para que me quede súper linda. Cuando me maquillo obvio tengo que hidratarla demasiado, el 50% el dermatólogo, el otro yo”, escribió.