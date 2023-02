¿Raphy Pina salió de la cárcel? Video se viraliza por el curioso lugar donde lo grabó

Raphy Pina, el famoso artista puertorriqueño sorprendió en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que le esta enviando un saludo de feliz cumpleaños a Daddy Yankee.

Recordemos que el puertorriqueño fue condenado a tres años y cinco meses por violación de ley, por posesión ilegal de armas, estas fueron encontradas en una de sus propiedades.

Ante esto, el artista fue sometido a un juicio que finalmente desencadenó en que debía pagar unos años de cárcel sin derecho a fianza.

No obstante, parece que el esposo de Natty Natasha ya salió de la cárcel en menos del tiempo estipulado por la corte.

Cabe mencionar que él se entregó de manera voluntaria, sin embargo, no ha pasado mucho desde entonces.

En el reciente video donde felicita a su amigo Daddy Yankee se le ve dentro de un carro, pero detrás de él, por la ventana, se logra apreciar como pasan carros particulares, lo que sorprendió a sus millones de fanáticos.

“Hoy está de cumpleaños una de las personas más valiosas en mi vida, una de las personas que aprendí desde 1995 cuando lo conocí que iba a ser una persona grande, que iba a ser una persona con disciplina que iba a ser una persona que iba a llegar bien lejos. Hoy en día es mi mejor amigo, es una persona que nunca me ha dejado solo, que nunca ha dejado sola a mi familia, que con el hecho tan solo de ser la super estrella que es me llamó todos los días de mi vida en el momento más difícil para darme el apoyo para nunca dejarme solo, te amo hermano, feliz cumpleaños, espero que lo disfrutes, espero que la sigas pasando bien, espero que sigas dedicando ese amor al mundo en todas tus facetas, en las que cuentas y en las que no cuentas, que lo haces discretamente”, dijo Pina a Daddy Yankee.

Además, otra de las razones por las que los internautas aseguran que ya salió de la cárcel es que en el video se le ve una lujosa cadena plateada con lo que al parecer son diamantes y un gran dije en forma de cruz con el mismo diseño.

Aunque no se ha confirmado, ni su esposa se ha pronunciado al respecto, en re3des sociales la mayoría de los comentarios son de felicitación y alegría porque haya salido de allí.

“Me alegra mucho que estés en libertad Raphy”, “muchas felicidades”, “después de la tempestad vuelve la calma, el tiempo de Dios es perfecto”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.