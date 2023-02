La Liendra no se aguantó y decidió responderle al streamer salvadoreño

El creador de contenido Mauricio Gomez, más conocido como La Liendra, continúa generando polémica en la redes sociales y a la vez protagonizando titulares en los medios especializados en entretenimiento, todo por cuenta de un rifirrafe con un streamer salvadoreño.

Te puede interesar: ¡Qué dolor! La Liendra dejó ver cómo quedó su mano tras sufrir la mordida de un perro

Todo inició cuando el cafetero asistió a los ‘Esland’, unos premios creados para reconocer el trabajo de los creadores de contenido en streaming hispanohablantes.

Durante su asistencia al evento, al parecer el quindiano no “se portó muy bien”, pues no dejó una buena impresión al intentar relacionarse con un famoso streamer, que se hace llamar, ‘Komanche’.

No dejes de leer: “Me tiene embalado” La Liendra relató problema que le causó Dani Duke

Fue el mismo creador de contenido salvadoreño, quien relató a través de una transmisión, lo que al parecer fue su encuentro con el influencer colombiano. Dicho video, fue difundido rápidamente en redes sociales tomando gran fuerza.

“Se acercó y me dijo: ’Me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games’, y yo pensé: “No mames”. Le dije, fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo”, a lo que La Liendra le respondió: “Bueno, no hay problema, cualquier cosa me puedo contactar con tu agente o mi mánager se puede contactar contigo para cuadrar algo”.