“Amo mis tet*s gigantes”: Luisa Fernanda W responde a usuario que criticó sus implantes

Luisa Fernanda W causó revuelo en redes sociales luego de compartir con sus seguidores en las redes sociales un video en el que respondió ‘sin pelos en la lengua’ a una persona que que criticó su busto.

Cabe mencionar que la colombiana se ha destacado en las redes sociales por su derroche de sensualidad, disciplina con el ejercicio y su nueva faceta como mamá.

La paisa sostiene una larga relación con el cantante de música popular Pipe Bueno con quien ya tiene dos hijos, Máximo y Dominic.

La creadora de contenido se ha destacado por su contenido de moda y maquillaje. Recordemos que fue una de las primeras creadoras de contenido cuando estas plataformas tomaron más fuerza en Colombia, sus inicios fueron en YouTube.

Luisa siguió evolucionando con el paso del tiempo y hoy en día comparte su contenido sobre todo en su cuenta de Instagram, creo su propia marca de maquillaje y es dueña junto con su pareja de un restaurante a las afueras de Bogotá.

Usuarios en redes sociales aseguran que la paisa es “un ejemplo” para emprender y seguir sus sueños.

Luisa Fernanda se defiende de las criticas

La creadora de contenido realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en donde compartió con sus seguidores algunos aspectos de su vida privada.

Sin embargo, una de las preguntas que le hicieron destacó más que otras, “¿te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus senos? ¿no crees que exageraste un poco?”, escribió un usuario en la dinámica de la paisa.

Ella sin pensarlo dos veces respondió de manera contundente, “si me puse los implantes grandes era porque quería mis senos grandes, a mí me encantan mis tet*s grandes, si en algún momento, no sé, cambio de opinión, pues lo medito y miro si me las quito o no me las quito, pero en este momento, en este preciso instante de mi vida, amo mis tet*s gigantes, me encantas la verdad, me gusta, me siento cómoda. Me siento espectacular, me gustan, me gustan”, escribieron algunos usuarios.