¿Muy exigente? Luisa Fernanda W reveló qué necesita un hombre para conquistarla

Luego de la polémica que generó una tiktoker al revelar sus requisitos para que un hombre la conquiste y que muchos consideraron exagerados, esta dinámica se ha convertido en todo un trend en redes sociales al que ya varias famosas han decidió sumarse.

La más reciente fue la reconocida creadora de contenido y empresaria paisa Luisa Fernanda W, quien, a pesar de tener una familia conformada con el cantante de música popular Pipe Bueno y estar en el mejor momento de su vida disfrutando de sus dos hijos, se le midió a revelar sus “mínimos” para que un hombre robe su corazón.

“Yo soy una mujer que tiene pareja, ya tiene dos hijos, pero aún así quise unirme a este trend y decirles como mis requerimientos mínimos para estar con una persona”, comenzó diciendo.

Lo “mínimo” para Luisa Fernanda W

La joven paisa comenzó recalcando que para ella es primordial que el hombre sea trabajador y contrario a lo que muchos piensan confesó que el dinero es lo que menos le interesa.

“En primer lugar el hombre que esté a mi lado tiene que ser extremadamente trabajador y no me importa cuánto gane, solamente me importa que sea un hombre echado pa’ lante, que le meta ganas a la vuelta”, señaló Luisa.

El trabajo en pareja, fue otro de los puntos indispensable que mencionó la creadora de contenido, señalando que para ella cumplir sueños juntos es primordial.

“Segundo, que sueñe junto a mí, pues eso es como básico, pero vale recalcarlo. Que los dos podamos construir sueños juntos, eso me parece espectacular, para mi trabajar en pareja está en mis requerimientos mínimos”, indicó.

Otro de sus requisitos fue el sentido del humor, pues para la influenciadora es importante que su pareja la haga reír.

“Lo siguiente, que me haga reír, o sea tiene que ser una persona que tenga un sentido del humor como jocosito, un poco de humor negro porque yo tengo uno que lo hago solo con la gente de confianza”, reveló.

Otros detalles como su creencia religiosa, que sea buen hijo, cariñoso fueron otros de los requisitos que mencionó y al finalizar confesó que su actual pareja, el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’, cuanta con cada uno de ellos e incluso con otras habilidades que cada día la sorprenden, demostrando así que junto a Pipe goza de una gran relación.