Tildan de “tóxicos” a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno al destapar detalles de su intimidad

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno conforman una de las parejas de famosos más seguidas entre la farándula colombiana y aunque su relación tiene cientos de detractores han demostrado ser una pareja muy sólida.

Actualmente, ambos famosos gozan del mejor momento de sus vidas pues además del éxito de sus carreras, Pipe triunfando como artista y Luisa como una exitosa empresaria e influencer, como familia están dichosos disfrutando de la compañía de sus dos hijos, especialmente por la llegada de su recién nacido Dómenic, quien ha llamado toda la atención de los internautas por el color de sus ojos.

Por estos días, en redes sociales se ha convertido en tendencia una dinámica en TikTok en la que entre parejas, amigos y hasta familiares se confiesan que no les gusta el uno del otro.

Ante el furor de este trend, la pareja de famosos se le midieron a unirse y así revelar varios detalles de su intimidad.

Mira también: ¿Muy exigente? Luisa Fernanda W reveló qué necesita un hombre para conquistarla



Luisa y Pipe se sacan los ‘trapitos al sol’

Desde su hogar y en compañía de su hijo mayor Máximo, la paisa y el artista se sentaron frente a una cámara para hablar sobre su relación y contarle a cada uno de sus seguidores esos pequeños detalles que poco les gusta el uno del otro.

Aunque la creadora de contenido inició la dinámica, tuvo que recurrir a su celular, pues según ella las pocas cosas que le disgustan de su pareja las tuvo que anotar.

“Bueno, hoy nos vamos a unir a este trend, en donde vamos a decir cinco cosas que no nos gustan el uno del otro (…) Voy a empezar yo. Algo que no me gusta de Pipe Malo es que… agh, sí ves amor, es que a uno casi todo le gusta le toca anotar”, indicó.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W bailó luciendo ajustado pantalón en látex y le llovieron piropos



Luisa comenzó reprochándole a su pareja que siempre tenga que ir a todos lados acompañado, a lo que Pipe se defendió señalando que era su “team”.

“Que andas con gente para todas partes, o sea yo no entiendo cuál es la necesidad de ir a algún lado y cargas como 20 personas detrás tuyo, no entiendo, esto no me gusta”, dijo W.

En el turno de artista, este le dijo a su pareja que no le gusta que en las mañanas mientras se arreglan se refiera a sus canas y le sugiera pintarse el cabello, algo que según él le da mucho malgenio.

“Amor, pero te lo digo con amor. A mí me gustan tus canas”, respondió Luisa entre risas, a lo que el caleño de inmediato señaló: “Ah claro, por eso siempre me dices que me las pinte”.

Por su parte, la paisa también confesó que le molesta mucho que cuando el cantante está en su celular la ignora y no le responde.

El intérprete de ‘Recostada en la cama’ continuó y confesó que a él le incomoda que su pareja siempre le pida que se afeite, señalando que es “maluco”.

“Cada vez que me ve con barba así sea de tres días, como para este p*to video, me hace afeitar (…) Me quieres afeitar todo el tiempo y su supieras lo maluco que es”, dijo Pipe.

“A mi me gusta Pipe Bueno sin barba, me parece un papacito”, respondió Luisa.

Las confesiones de la pareja provocaron toda una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes no dudaron en tildarlos de ‘tóxicos’, especialmente a la paisa, supuestamente por querer intervenir todo el tiempo en la apariencia del cantante.