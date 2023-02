Luisa Fernanda W y sus cinco fotos más ardientes; ¡Pipe, eres muy afortunado!

Luisa Fernanda W, con frecuencia es una de las celebridades colombianas que más titulares acapara en los portales especializados en entretenimiento. Su talento, carisma y su admirable familia, la han hecho blanco de noticias en las que por lo general, la protagonista es ella.

Otro de los contenidos que la influenciadora acostumbra a compartir con sus millones de seguidores, son justamente los outfits, en los que demuestra su pasión por la moda y el buen diseño.

Sin embargo, sus publicaciones en las que aparece con poca ropa o luciendo su sensual figura, también se roban toda la admiración de los internautas, generando cientos de comentarios y miles de likes en sus post.

Por esta razón, hemos recopilado las fotografías más sensuales de la antioqueña, en las que aparece con poca ropa y luciendo su escultural figura, frente al lente.

Luisa Fernanda W recientemente fue cuestionada por el tamaño de sus senos, a lo que ella sin pensarlo dos veces, respondió de forma contundente:

“Si me puse los implantes grandes era porque quería mis senos grandes, a mí me encantan mis tet*s grandes, si en algún momento, no sé, cambio de opinión, pues lo medito y miro si me las quito o no me las quito, pero en este momento, en este preciso instante de mi vida, amo mis tet*s gigantes, me encantas la verdad, me gusta, me siento cómoda. Me siento espectacular, me gustan, me gustan”, escribieron algunos usuarios.

